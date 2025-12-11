La plantilla de Cocatech, en Nájera, denuncia agravio y desigualdad con otras plantas y anuncia movilizaciones

Los trabajadores se concentrarán y valoran la convocatoria de huelga si la empresa no realiza aportaciones acordes a las del resto de centros en la negociación del convenio.

Los trabajadores de COCATECH en el centro de trabajo de Nájera manifiestan su «profundo malestar ante la situación de agravio y desigualdad que sufre la plantilla respecto a las otras dos empresas que integran el grupo COFFEE CAPSULE HOLDING (UCC Y TEMPLO). Tras meses de negociación, el convenio continúa estancado debido a la falta de avances reales por parte de la dirección, cuyo acercamiento sigue siendo claramente insuficiente y muy alejado de las expectativas legítimas de las trabajadoras y trabajadores.

La plantilla del centro de Nájera -compuesta por 169 trabajadores contratados por la empresa y otro centenar procedente de ETTs- soporta condiciones laborales notablemente más desfavorables que las reconocidas en el resto de empresas del grupo. Esta desigualdad, largamente denunciada, carece de justificación y genera un clima de descontento creciente. Para la representación social, compuesta por 6 delegados de UGT y 3 de CCOO, se trata de una situación de discriminación evidente, especialmente grave al producirse dentro de un mismo grupo empresarial.

Durante el transcurso de la negociación, los representantes de los trabajadores/as ha solicitado en reiteradas ocasiones la entrega de las cuentas anuales de la empresa, una documentación imprescindible para valorar con rigor la capacidad económica del grupo y justificar las reivindicaciones planteadas tanto en el ámbito salarial como en el social.

Sin embargo, a día de hoy la empresa no ha facilitado dicha información, lo que dificulta y condiciona el avance de la negociación y pone en cuestión la voluntad real de transparencia y diálogo de la dirección.

Pese a las propuestas razonables presentadas por la parte social, la empresa se ha limitado a realizar movimientos mínimos que no dan respuesta a las necesidades reales de la plantilla. El último acercamiento ofrecido está muy por debajo de lo esperado y no contribuye a desbloquear la situación, evidenciando una falta de compromiso para alcanzar un acuerdo digno y equilibrado.

Por todo ello, ante este escenario de bloqueo y desigualdad, la representación social anuncia movilizaciones que arrancarán mañana viernes, 12 de diciembre, a las 13:30 horas; al mismo tiempo, la plantilla valora la convocatoria de huelga, sin descartar paros parciales ni la opción de una huelga indefinida, en función de la evolución de los acontecimientos y del grado de respuesta de la empresa.

La plantilla ha demostrado desde el inicio una actitud responsable, constructiva y abierta al diálogo, pero no aceptará seguir siendo tratada como un colectivo de segunda dentro del grupo. Es imprescindible que la empresa rectifique, aporte las cuentas solicitadas y realice una propuesta acorde a las condiciones que ya reconoce en otras empresas del grupo.

La dirección de COCATECH tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de evitar un conflicto mayor dando los pasos necesarios para alcanzar un acuerdo justo».