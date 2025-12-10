El Ferial Arena sustituye un acceso compartido entre el frontón y el polideportivo por otro con las piscinas de verano

Así las cosas, el frontón quedará dentro del complejo deportivo como instalaciones a parte. El edificio contempla puntos necesarios para jugar competiciones europeas como zona de control de dopaje y tendrá un aforo de 897 personas en grada y 9.440 para otros usos que contemplen la zona de pistas.

El Ayuntamiento de Haro ha presentado los aspectos clave del Ferial Arena, de la mano de Esteban Pardo, CEO de Play Arquitectura, «ante los clubes deportivos de la ciudad.

El nuevo complejo polideportivo incorporará importantes mejoras tanto para la práctica deportiva y también como recinto para eventos culturales.

El Ferial Arena contará con dos pistas, ampliándose también 10 metros hacia la zona de las piscinas permitiendo que el acceso al recinto sea también el utilizado para las piscinas de verano, facilitando la conexión entre las zonas seca y húmeda, cumpliendo con la normativa vigente. Las piscinas contarán además con nuevos vestuarios dentro del edificio del Ferial Arena, y la actual recepción de las piscinas quedará disponible para futuros usos, según se ha indicado desde el equipo de gobierno.

La propuesta contempla la separación de las pistas mediante una cortina de seguridad con certificación antifuegos. El complejo dispondrá de 8 vestuarios, una superficie construida de 4.868 m², con dimensiones aproximadas de 55,65 x 74,70 x 17,70 m. El Ferial Arena tendrá un aforo de 897 personas en grada y 9.440 para otros usos que contemplen la zona de pistas como eventos culturales o de feria.

El polideportivo estará equipado para deportes de élite, incluyendo altura reglamentaria para competiciones internacionales y una zona de control de dopaje, habilitando al Ferial Arena para albergar competiciones europeas.

El presupuesto estimado es de 7,5 millones de euros, con un plazo de ejecución de 18 meses, con el objetivo de que el complejo esté disponible para la temporada 2027-2028.

“Uno de los proyectos más demandados por los jarreros y jarreras y por los clubs de la ciudad que por fin, estamos a las puertas de acometer y que supondrá un antes y un después para Haro», ha destacado la alcaldesa Guadalupe Fernández.