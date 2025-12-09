El Ayuntamiento de Haro adquiere la “Campa Principal de San Felices”

El Ayuntamiento de Haro ha formalizado la adquisición de las parcelas 47 y 58 del polígono 3, conocidas como la “Campa Principal de San Felices”, un espacio clave para el desarrollo de algunos de los actos más emblemáticos de la ciudad, como la Batalla del Vino, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Hasta ahora, el uso de estos terrenos, de titularidad privada, obligaba al Consistorio a solicitar autorización en cada edición de la fiesta y en otras celebraciones vinculadas a San Felices de Bilibio. La compra de estas parcelas permite disponer de un terreno único, de naturaleza patrimonial y titularidad municipal, apto para acoger con seguridad las actividades de ocio, esparcimiento, aparcamiento, instalación de servicios, recursos médicos y sanitarios que exige un evento de estas características.

Su ubicación estratégica y su adecuación para albergar tanto los actos del 29 de junio, como los del Primer Domingo de Septiembre, justifica la necesidad y conveniencia de disponer de este espacio, propio y estable para el desarrollo de ambos eventos que cada año reúnen a miles de personas en este paraje tan especial para los jarreros y jarreras.

El Ayuntamiento destaca que no se trata de una actuación especulativa ni orientada al incremento del Patrimonio Municipal del Suelo, sino de una medida que mejora la gestión y seguridad de las celebraciones tradicionales y favorece un uso cultural, turístico y social plenamente consolidado.