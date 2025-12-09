AUDIO | El concejal de Ferias de Santo Domingo se muestra «orgulloso y enorme satisfacción por el resultado de esta edición»

Óscar Reina ha señalado que «Santo Domingo de la Calzada ha cerrado las Ferias de la Concepción 2025 con un balance altamente positivo, marcado por una gran afluencia de público, un ambiente excepcional y una amplia participación en todas las actividades programadas. Las calles, plazas y rincones del casco histórico volvieron a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, consolidando estas ferias como uno de los eventos culturales y turísticos más relevantes de la ciudad».

El concejal de Ferias, Festejos y Turismo ha expresado su “orgullo y enorme satisfacción por el resultado de esta edición”, destacando “la emoción que supone ver al pueblo volcado un año más en sus tradiciones y la capacidad colectiva para convertir estas jornadas en una celebración única”.

En sus declaraciones, el concejal «ha querido agradecer especialmente el trabajo y la implicación de la Asociación del Mercado Medieval, la Asociación de los Milagros del Santo, Fundación Caja Rioja, Asociación del Camino Ecológico de La Rioja y Asociación de Anticuarios; al personal del Teatro Avenida y de la Oficina Municipal de Turismo, así como a la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Centro de Salud de Santo Domingo y la Brigada Municipal de Obras y Servicios. También mi agradecimiento a todas las entidades colaboradoras y los numerosos grupos de trabajo y voluntarios que han participado en la organización y desarrollo del evento. “Detrás de cada actividad hay horas de esfuerzo, dedicación y cariño por parte de mucha gente. Estas ferias son posibles gracias a quienes las sostienen desde dentro”, ha señalado.

Asimismo, ha subrayado “la importancia que estas ferias tienen para Santo Domingo de la Calzada, no solo por lo que generan a nivel cultural y turístico, sino por el sentimiento de identidad, pertenencia y orgullo que despiertan en toda la ciudadanía”.

Destaco también la labor de promoción y el respaldo institucional que han acompañado el evento, que han permitido que la oferta gastronómica, cultural y artesanal haya brillado con luz propia. La respuesta del público —con cifras muy destacadas durante las jornadas— confirma que las Ferias de la Concepción son un referente turístico y cultural en la región. Estoy profundamente agradecido y emocionado por lo vivido estos días.

A título personal, solo añadir: gracias a todo Santo Domingo de la Calzada por conservar y compartir su identidad; gracias a cada artesano, artista y voluntario por su entrega; y gracias a quienes nos visitan por elegirnos. Estas ferias son fruto del trabajo de mucha gente y de un sentimiento compartido: el orgullo de pertenecer a un pueblo que sabe celebrar sus raíces. Nos vemos en la próxima edición.