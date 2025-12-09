Radio Haro – Cadena Ser.

El Conservatorio de Música Locrecia Arana ofrece su `Concierto de Navidad´ el jueves 18 de diciembre

Por Radio Haro
9 diciembre, 2025
Conservatorio

Será a las 19:00 horas en el Teatro Bretón de los Herreros de Haro.

