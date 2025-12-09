Éxito de las Ferias de la Concepción, «no se recuerda un año con una afluencia de gente y un clima como el actual»

El alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, asegura que “una vez finalizadas las Ferias de la Inmaculada Concepción podemos asegurar que ha sido un auténtico exitazo, nos encontramos en el momento de hacer balance sobre lo vivido, pero según los datos facilitados por policía local, calculamos que unas 100.000 personas han pasado por nuestra ciudad, manteniéndonos en la senda de años anteriores con un fin de semana con un tiempo extraordinario.

El impacto que supone esta Feria es, en términos de promoción turística, incalculable, estas ferias declaradas de interés turístico regional tienen un impacto y una repercusión, tanto local sino absolutamente regional, son las ferias más importantes de La Rioja, porque sin duda supone un gran balón de oxígeno para nuestra tierra.

Cabe destacar que con tal afluencia de personas apenas sólo tenemos que lamentar dos indisposiciones sin requerir traslado, una cartera perdida y recuperada. Un año más debemos felicitarnos por el gran trabajo de todos y por el buen hacer de nuestros vecinos.

Quiero agradecer como alcalde, pero sobre todo como vecino, el trabajo de la Policía Local, de la Guardia Civil, de Protección Civil así como de la brigada de obras y servicios, el de los trabajadores de la empresa de limpieza y en general el de todos los organizadores de esta gran feria, de todos los mercados, en definitiva de todos los que lo hacen posible. El verdadero resumen es que no se recuerda un año con una afluencia de gente y un clima como el actual.”