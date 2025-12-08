Diego Barrasa, campeón de Jiu Jitsu en el AJP Abu Dhabi

El Ayuntamiento de Haro ha recibido a Diego Barrasa que, según informan desde el Consistorio, «ha construido toda su trayectoria vital alrededor del deporte. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, hoy es Director de Producción en Inaselec (Haro), donde aplica los principios del alto rendimiento deportivo al alto rendimiento industrial.

Comenzó su andadura en el judo a los cuatro años, junto a su tío Santiago Barrasa, compitiendo a nivel regional y nacional hasta la mayoría de edad. Posteriormente se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria para cursar la carrera universitaria, etapa en la que entrenó lucha canaria y compitió en vela deportiva en la categoría Laser, participando en pruebas nacionales e internacionales.

Aunque durante años no volvió a competir, nunca dejó la práctica deportiva, dedicándose al montañismo y al pádel. Hace tres años y medio retomó las artes marciales en la academia Ítaca Jiu Jitsu de Logroño, centrando su actividad en el Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) y el grappling.

En estos dos últimos años ha cosechado resultados destacados: múltiples Opens a nivel regional, dos títulos de Campeón de España, un bronce en el Europeo Master (compitiendo lesionado) y el reciente oro mundial en el AJP Abu Dhabi.

Diego Barrasa encara la próxima temporada con la misma determinación que lo ha acompañado siempre, dispuesto a seguir compitiendo al máximo nivel y afrontar nuevos retos».