El Haro Deportivo golea al Balsamaiso en el Luis de la Fuente (3-0)

Por Radio Haro
8 diciembre, 2025
Aitor Zunzunegui (2) y Aitor Moreno marcaron para los blanquinegros.

