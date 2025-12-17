El PSOE presenta 16 enmiendas parciales a los presupuestos para Haro y su comarca que movilizan 7 millones de euros

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 16 enmiendas parciales a los presupuestos regionales para 2026 que afectan a Haro y su comarca y que suponen mover 7 millones de euros. El diputado socialista José Ángel Lacalzada ha afirmado que estas cuentas “son una mera hoja de excel sin alma, continuistas y que no responden a las necesidades y desafíos de Haro”.

En concreto, para la ciudad jarrera “hemos propuesto enmiendas por valor de 3,2 millones”. Así, “planteamos dirigir 1,4 millones para actuaciones en el casco histórico del municipio y para fomentar el turismo”. Además, “hemos previsto 500.000 euros para la nueva estación de autobuses y 300.000 euros para la redacción del proyecto de centro de convalecencia”. Lacalzada ha afirmado que “ante la nula política económica e industrial del Gobierno de Capellán, también queremos mover 1 millón de euros para la revitalización de polígonos industriales”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Haro, Naiara Hernáez, ha asegurado que “estas enmiendas buscan dar un impulso a los servicios públicos en nuestro municipio”. Además, “queremos relanzar la economía local, ya que el Equipo de Gobierno del PP es incapaz de diseñar proyectos de futuro para Haro”.

Comarca de Haro

Por lo que respecta a la comarca de Haro, Lacalzada ha afirmado que “movilizamos 1 millón de euros para Herramélluri, para actuaciones en el yacimiento de la antigua ciudad de Libia, rehabilitar la iglesia y la vía verde y para la primera fase del ensanche y mejora de la LR-304”.

Para el municipio de Ollauri “hemos dirigido 1,4 millones de euros que se destinan a la cubrición del frontón municipal y la construcción de un nuevo centro educativo público”. También “queremos invertir 60.000 euros en las infraestructuras deportivas de Rodezno y otros 60.000 en las de San Asensio”.

El diputado socialista ha explicado que “vamos a movilizar 600.000 euros para la construcción de una nueva escuela infantil en Casalarreina”. Y para San Vicente “hemos previsto destinar algo más de 700.000 euros para el ensanche y mejora de la LR-424 en el acceso a Peciña y para diversas actuaciones de rehabilitación en el centro histórico”.