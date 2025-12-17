El Ayuntamiento de Haro instala dos farolas inteligentes en la Plaza de Castañares para mejorar la seguridad peatonal

La actuación incorpora tecnología de detección de peatones que incrementa la iluminación y alerta a los conductores de forma automática, combinando seguridad vial y eficiencia energética.

El Ayuntamiento de Haro ha instalado, de forma experimental, dos farolas inteligentes de detección de peatones en la Plaza de Castañares, una actuación orientada a reforzar la seguridad vial y la protección del peatón en uno de los puntos más transitados del municipio.

Estas farolas forman parte de un sistema de alumbrado público inteligente que incorpora sensores de detección —como radar e infrarrojos— capaces de identificar la presencia de peatones en las inmediaciones de pasos de cebra. Cuando se detecta una persona cruzando, el sistema incrementa automáticamente la iluminación y activa señales luminosas LED intermitentes, alertando a los conductores y mejorando de forma significativa la visibilidad del peatón.

El sistema funciona de manera completamente automática, manteniéndose atenuado o apagado cuando no hay peatones cerca, lo que permite un uso más eficiente de la energía y un ahorro en el consumo eléctrico. Esta tecnología supone una evolución de los sistemas tradicionales de señalización y semaforización, centrada en la protección del usuario más vulnerable de la vía pública.

La instalación ha sido realizada por la empresa Soluciones Eléctricas y Energéticas Norte, S.L., con un presupuesto de 4.624,76 euros más IVA.

La actuación responde a un triple objetivo: crear un entorno más seguro para el peatón mediante un refuerzo de la iluminación en el momento del cruce, alertar de forma directa al conductor de la presencia de personas cruzando la calzada y avanzar en eficiencia energética, reduciendo el consumo cuando no se registra actividad peatonal.

“La instalación de estar dos farolas inteligentes está funcionando de forma experimental, si el resultado es positivo, el objetivo del Ayuntamiento es llevar esta tecnología a otros pasos de peatones de la ciudad mejorando la seguridad, especialmente, en los puntos más conflictivos”, ha señalado el concejal Luis Salazar.