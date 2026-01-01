Conmoción en Fuenmayor. Un hijo mata a su padre tras un presunto episodio de violencia de género

Según informa la Delegación del Gobierno «los hechos se encuentran relacionados con un presunto episodio de violencia de género que habría derivado en un caso de violencia doméstica, resultando fallecido de forma violenta un varón de 54 años».

Al parecer, el joven de 19 años, presuntamente, ha matado a su padre tras una fuerte discusión de éste con su madre.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Seguridad Ciudadana, así como agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, junto con la autoridad judicial.

El presunto autor de los hechos ha sido detenido y trasladado a dependencias de la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de La Rioja.