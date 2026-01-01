Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Nochevieja «anormal» por su «tranquilidad»

Nochevieja «anormal» por su «tranquilidad»

Por Radio Haro
1 enero, 2026
SOS Rioja ha gestionado menos intervenciones que en años anteriores. Noche marcada por la tranquilidad», «sin situaciones de especial gravedad».

