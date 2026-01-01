Riaño: «El Ayuntamiento de Santo Domingo cierra el ejercicio con las cuentas saneadas, inversiones determinantes sin aumentar impuestos y con la certeza de que los proyectos iniciados darán frutos en el corto y medio plazo»

El alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Raúl Riaño, ha hecho balance del año y asegura que «ha estado marcado por un sólido impulso económico en Santo Domingo de la Calzada. Aprobamos un presupuesto municipal de 10,5 millones de euros para 2025, una herramienta clave para garantizar el desarrollo y el futuro del municipio. Destacar que este presupuesto expansivo se ha logrado sin aumentar la carga fiscal a los ciudadanos, ya que un año más no hemos subido los impuestos, manteniendo el dinero en el bolsillo de los ciudadanos mientras se apuesta por una gestión eficiente del gasto. Esta responsabilidad fiscal vino acompañada de buenas noticias en empleo: la tasa de paro local disminuyó al 9,0% en 2025, ligeramente por debajo del 9,5% del año anterior, consolidando una tendencia positiva apoyada por políticas activas de empleo municipales. Más de 70.000 euros del presupuesto se destinaron a programas de formación de desempleados y contratación de jóvenes y mayores de 30 años, demostrando que luchar contra el desempleo empieza por la formación y oportunidades para todos.

Hemos trabajado intensamente en atraer inversión y dinamizar el tejido empresarial local. Una acción estratégica ha sido impulsar la ampliación del polígono industrial de San Lázaro, lo que consideramos un proyecto clave para la economía calceatense.

En 2025 se dio un paso decisivo a través del inicio de la reforma y ampliación de la subestación eléctrica en la carretera de Bañares, infraestructura indispensable para garantizar mayor potencia eléctrica al polígono condición indispensable para el futuro establecimiento de nuevas empresas. Pues bien, esta intervención supone un paso de gigante para el futuro de Santo Domingo orientado a la consolidación del municipio como un referente empresarial en la comarca.

En cuanto al apoyo a emprendedores y comercio local, el balance también es alentador ya que gracias al trabajo de la concejalía de comercio y hostelería se han promovido iniciativas para revitalizar el comercio de proximidad y la hostelería, como concursos de escaparatismo navideño y eventos gastronómicos (por ejemplo, el II Concurso de Pinchos cuya final se celebró en este mes de diciembre). Estas acciones han potenciado el consumo interno y fomentado la participación de los negocios locales en la vida festiva de la ciudad. En síntesis, 2025 cierra con unas cuentas saneadas, más empleo y un tejido económico reforzado, reflejando el compromiso municipal con la prosperidad de Santo Domingo de la Calzada.

En materia de urbanismo e infraestructuras destacar que a lo largo de 2025 se han materializado importantes mejoras en la ciudad. En el casco urbano, el hemos invertido más de 140.000 euros en la urbanización y renovación de calles, con énfasis en la accesibilidad: se eliminaron barreras arquitectónicas (15.000 €) y se mejoró el acceso al propio edificio consistorial (40.000 €) mediante rampas y adecuaciones a personas con movilidad reducida. También se acometió la pavimentación y acondicionamiento del camino de La Carrasquilla (50.000 €). Estas actuaciones buscan garantizar una ciudad más transitable, segura y cómoda para todos los vecinos, incluyendo personas con movilidad reducida, siendo conocedores de que aún queda mucho por hacer.

Por otro lado, se ha avanzado en proyectos de mayor envergadura que marcan el urbanismo futuro de la localidad. Uno de ellos es la Ciudad Deportiva. Durante este 2025 hemos ejecutado la Fase I de este proyecto con la reforma integral del Polideportivo Valle del Oja: se reparó completamente la cubierta del pabellón, sustituyendo canalones para eliminar filtraciones y colocando nuevos lucernarios aislantes, además de mejorar accesos, vestuarios y sistemas contra incendios. Esta obra, con un presupuesto cercano a 200.000 euros financiado a través de un convenio con el Gobierno de La Rioja, deja un polideportivo completamente renovado. Con ello, una instalación deportiva que usan miles de personas al año recupera sus condiciones óptimas tras décadas de servicio.

Pero sin duda destacar que ya se encuentra en marcha la Fase II de la Ciudad Deportiva: la construcción de un nuevo edificio de vestuarios, gimnasio y gradas para el campo de fútbol, gracias a un convenio por el cual el Gobierno regional aportará 550.000 euros, dado ya el banderazo de salida con la adjudicación de la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud después de celebrarse las diferentes mesas de contratación, hace más cerca que nunca el objetivo de contar con unas instalaciones deportivas de primera.

En cuanto al patrimonio urbano, 2025 trajo inversiones para conservar y realzar los elementos históricos de la ciudad. Cabe mencionar la continuación del plan de restauración de las Murallas medievales: se destinaron 414.900 euros este año a consolidar la estabilidad del torreón número 12, a finales del 2024 se firmó un convenio con el Gobierno de la Rioja para su recuperación definitiva, convenio que debido a las dificultades administrativas que nos estamos encontrando está pendiente de ejecutarse, empresa por la que lucharé hasta las últimas consecuencias. Estas actuaciones buscan preservar la riqueza monumental calceatense.

También se ha puesto en marcha un proyecto de embellecimiento del Casco Antiguo a través del arte urbano: el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Turismo, adjudicó la realización de tres murales artísticos en fachadas emblemáticas del centro histórico. Estas obras, encargadas al artista local Arturo Bustillo por 2.999 €, representan símbolos de la identidad calceatense. Con esta iniciativa innovadora se busca revitalizar espacios públicos y reforzar el atractivo visual del casco viejo para vecinos, visitantes y peregrinos.

En definitiva, 2025 deja un importante legado en infraestructuras y urbanismo: desde mejoras cotidianas en calles y redes, hasta proyectos estratégicos en deporte, patrimonio y paisaje urbano que proyectan una ciudad más moderna y atractiva.

Por otra parte, la mejora de los servicios públicos municipales ha sido una prioridad en 2025, con avances notables en educación, bienestar social y atención a la ciudadanía. En el ámbito educativo, Santo Domingo de la Calzada ha saldado demandas históricas de infraestructuras. Este año se culminó la ampliación y reforma del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Beato Jerónimo Hermosilla, una obra de 2,4 millones de euros. Gracias a esta inversión financiada por el Gobierno de La Rioja, el colegio estrena instalaciones modernas y espacios ampliados para acoger a los escolares en su sede definitiva, unificada y de inmejorables calidades.

La formación para el empleo también recibió un impulso cualitativo. Junto con el Gobierno regional se implantó un nuevo ciclo de Formación Profesional de grado medio en Electromecánica, diversificando la oferta educativa para jóvenes y adaptándola a la demanda industrial de la zona, un curso cuya demanda era palpable entre los estudiantes y las empresas del sector, que, en vista de los datos de matriculación deja a la vista de que las sensaciones previas para su implantación eran reales. Además, se consolidó la excelencia de la Escuela de Hostelería y Turismo “Camino de Santiago”, referente gastronómico de La Rioja Alta, con mejoras en equipamiento e instalaciones.

En el plano cultural y patrimonial podemos decir que no hay duda de que la cultura ha brillado con luz propia en Santo Domingo de la Calzada durante 2025, gracias a iniciativas ambiciosas que realzan el patrimonio histórico a la vez que proyectan nuevas ofertas artísticas. Una de los grandes avances de este año ha sido la apuesta decidida por rehabilitar el Teatro-Cine Avenida.

Proyecto de reforma integral del Teatro Avenida, que contará con una inversión superior a 600.000 euros para modernizar completamente este espacio escénico. La intervención, ya redactada por arquitectos mediante memoria valorada, se estructurará en cinco fases escalonadas para poder ejecutar obras en aseos, patio de butacas, camerinos, vestíbulo e instalaciones. Entre las mejoras previstas destacan la instalación de butacas ergonómicas y nueva climatización, la adaptación total a accesibilidad universal, la renovación de camerinos y aseos, iluminación LED eficiente y sistemas de ventilación moderna. Todo ello preservando la estética clásica del edificio y su valor sentimental para generaciones de calceatenses. Una actuación que no solo rehabilita un edificio histórico, sino que refuerza nuestra apuesta por la cultura, la accesibilidad y la conservación del patrimonio.

El Teatro Avenida es un símbolo de identidad calceatense y queremos que lo siga siendo por muchas generaciones más. Con el proyecto en marcha desde este 2025 y a través de la redacción de los diferentes proyectos que se deben redactar previo al inicio de las fases y la búsqueda de cofinanciación con la Consejería de Cultura, se espera iniciar obras en 2027, asegurando el futuro de este templo cultural y multiplicando su programación en beneficio de toda la comarca.

Otro logro cultural de gran relevancia es la llegada de un nuevo museo de arte a la ciudad. En junio anunciamos que Santo Domingo de la Calzada acogerá un Museo de Arte Contemporáneo Español de la Fundación Ángel Galilea, el primero de su tipo en La Rioja. Este museo se ubicará en pleno corazón histórico (calle Mayor 33, edificio que albergaba la Oficina de Turismo) y se espera que entre en funcionamiento antes de un año. El Museo de Arte Contemporáneo convertirá a Santo Domingo de la Calzada en polo de atracción para amantes del arte moderno, complementando a la perfección la oferta patrimonial (catedral, rutas jacobeas, etc.) con expresiones culturales vanguardistas.

En resumen y como conclusión, 2025 ha sido un año muy fructífero para Santo Domingo de la Calzada, marcado por logros municipales tangibles en todos los frentes. Por ello me gustaría destacar que se cierra un año de trabajo intenso por la ciudad, cuyos resultados ya son palpables y muchos otros se encuentran próximos a iniciarse. Se han mejorado infraestructuras vitales, dinamizado la economía local, potenciado la cultura y el turismo, y reforzado los servicios públicos y la cohesión social. Este avance integral ha sido posible gracias a la colaboración institucional estrecha e intensa del Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja.

Me encuentro ilusionado con el rumbo emprendido, quiero continuar haciendo que Santo Domingo avance, que recupere su puesto en el mapa, la relevancia, la importancia que nunca debió abandonar. La gestión de 2025 demuestra con hechos esa visión de progreso sostenido y respetuoso con la identidad calceatense.

El Ayuntamiento cierra el ejercicio con las cuentas saneadas, inversiones determinantes sin aumentar impuestos, y con la certeza de que los proyectos iniciados, reforma del teatro-cine avenida, museo de arte contemporáneo, ciudad deportiva, escuela infantil, polígono industrial y otros muchos darán frutos en el corto y medio plazo.

El compromiso institucional de este equipo de gobierno se renueva de cara a 2026, con la vista puesta en consolidar a Santo Domingo de la Calzada como ciudad próspera, cultural y acogedora. En el mensaje final de este balance, quiero agradecer, como alcalde, pero sobre todo como vecino, el esfuerzo de todos los que han hecho posible estos logros desde los trabajadores municipales hasta cada calceatense que aporta su granito de arena. Asimismo, invito a encarar el futuro con optimismo y unidad, porque creemos en nuestra ciudad y creemos en nuestros ciudadanos, y que con esa confianza compartida Santo Domingo de la Calzada seguirá escribiendo páginas de éxito en los años venideros. En definitiva, 2025 nos deja con un claro mensaje: Santo Domingo de la Calzada avanza con paso firme, honrando su pasado, transformando su presente y proyectándose ilusionada hacia un futuro mejor para todos.

Para todos los calceatenses y riojanos desearles un feliz año 2026 lleno de éxitos profesionales y personales, que sin duda vendrán».