La primera bebé riojana nacida en 2026 en el Hospital San Pedro de Logroño se llama Paulina Becerra Bedolla

Por Radio Haro
1 enero, 2026
Hospital San Pedro

Llegó al mundo a las 01:11 horas de la madrugada, con un peso de 2,990 kilogramos y mide 48 centímetros. Tanto la recién nacida como su madre se encuentran en buen estado. El nacimiento se produjo mediante cesárea.

Etiquetassan pedro
