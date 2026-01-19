ANPE RIOJA SOLICITA A EDUCACIÓN LA DEFINICIÓN DE PUESTOS DE DIFÍCIL DESEMPEÑO PARA TRATAR DE DAR ESTABILIDAD Y CONTINUIDAD A LAS PLANTILLAS DE LOS COLEGIOS RURALES AGRUPADOS (CRA)

Desde el sindicato se pretende que, con esta medida, los docentes de determinados centros, permanezcan varios años en dichos puestos, dando continuidad a los proyectos educativos y a la atención del alumnado. Dicha estabilidad ha sido demandada de forma recurrente tanto por familias como por esta organización sindical.

En esta misma línea la Consejería puso en marcha el pasado curso 2024/2025, una medida que permitía al profesorado interino repetir un año más en el mismo CRA, favoreciendo el buen funcionamiento de estos centros y la atención personalizada y continua del alumnado por parte del mismo docente.

Pero, para ANPE esto no es suficiente. Tal y como el sindicato ratificó con la Consejería de Educación en el acuerdo de 12 de septiembre de 2024, exige a la administración que desarrolle el punto de catalogación de puestos de difícil desempeño.

Se trata de una medida que ya existe en otras comunidades autónomas y que premia la elección por parte de los docentes de algunos puestos o centros concretos que, por sus características de ubicación geográfica o particularidades de su alumnado, existe dificultad para la continuidad de sus docentes. Estos centros podrían ser los CRA, los centros de educación especial, las aulas hospitalarias, las secciones, los puestos itinerantes, las plazas de ámbito, las plazas de FP Básica o las aulas de educación especial en centros ordinarios.

Los incentivos para los docentes que elijan estos centros pueden ser variados, como mayor puntuación en el concurso general de traslados para los funcionarios de carrera, incentivos económicos o puntuación extra de cara a oposiciones para los funcionarios interinos.