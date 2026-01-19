SIERRA SONORA VOLVERÁ A INUNDAR DE MÚSICA, ARTE Y CULTURA EL CORAZÓN DE VINIEGRA DE ABAJO EN 2026

Tras 6 años, 22 ediciones y más de 100 conciertos este ciclo artístico-musical sigue creciendo y anuncia sus primeras confirmaciones. Silvana Estrada, Ismael Serrano, Iseo & Dodosound, Biznaga, Repion, Las Migas, Tu otra Bonita y Rufus T. Firefly protagonizan parte de la programación que promete de nuevo ser un rotundo éxito.

Sierra Sonora es la cita en la que la cultura reclama su espacio en la España despoblada, con el pueblo riojano de Viniegra de Abajo y su mágico entorno mágico como el mejor escenario donde tendrán lugar citas musicales, de cine, narrativas, gastronómicas, artísticas y de teatro.

Sierra Sonora también pone a disposición de su público un camping, área camper, una variada oferta gastronómica y autobuses de ida y vuelta desde Logroño para que no te preocupes de nada.

Las entradas ya están a la venta en:

https://entradas.qr4events.com/search?scroll=true&query=asociacion+sierra+sonora

CALENDARIO SIERRA SONORA 2026

#sierrainvierno 14 marzo- Biznaga + Tobogán + Niña Coyote eta Chico Tornado

#sierraprimavera 29-31 mayo- Silvana Estrada + Neomak + Caamaño & Ameixeiras + De Ninghures + Marte Lasarte + Drugos

#sierraverano 6-9 agosto- Iseo & Dodosound + Rufus T. Firefly + Repion + Las Migas + Tu otra Bonita + El Nido + Ana Lua Caiano + Casapalma + Ezezez + Paco Pecado + Olatz Salvador + De Fem + Honahlei

#sierraotoño 9-12 octubre- Ismael Serrano + Puño Dragón + Colectivo Panamera + Belén Natalí + Oslo Ovnies + Juventude