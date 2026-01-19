El II Concurso de Pinchos de Santo Domingo de la Calzada ya tiene ganadores

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha dado a conocer los establecimientos ganadores del II Concurso de Pinchos Otoño-Invierno 2025, una iniciativa municipal destinada a fomentar la hostelería y el comercio local, celebrada entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2025.

Tras el recuento de votos del jurado popular y la valoración del jurado según las bases aprobadas, los premios han recaído en los siguientes establecimientos:

• Premio al Pincho Creativo, dotado con 600 euros, para La Botánica, que obtuvo una puntuación de 4,89, destacando por su originalidad y propuesta gastronómica innovadora.

• Premio al Pincho Riojano, también dotado con 600 euros, para Café La Torre, con una puntuación de 4,50, en reconocimiento a la mejor elaboración basada en producto riojano.

• Premio al Pincho Popular, el más votado por el público participante, con un 18 % de los votos y un premio de 800 euros, para El Marquesito.

El concejal Pedro Abeytura agradece «la implicación de todos los establecimientos participantes, que han demostrado una vez más el alto nivel de la hostelería calceatense”, así como “la respuesta de los clientes, que no solo han disfrutado de las propuestas, sino que han participado activamente votando y dando vida al concurso”.

“Asimismo animo al conjunto del sector hostelero de la ciudad a sumarse a futuras ediciones, porque este tipo de iniciativas generan actividad, visibilidad y dinamización económica, beneficiando tanto a los profesionales como al conjunto de Santo Domingo de la Calzada”.