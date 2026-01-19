Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
El II Concurso de Pinchos de Santo Domingo de la Calzada ya tiene ganadores

El II Concurso de Pinchos de Santo Domingo de la Calzada ya tiene ganadores

Por Radio Haro
19 enero, 2026
26
0

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha dado a conocer los establecimientos ganadores del II Concurso de Pinchos Otoño-Invierno 2025, una iniciativa municipal destinada a fomentar la hostelería y el comercio local, celebrada entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2025.

Tras el recuento de votos del jurado popular y la valoración del jurado según las bases aprobadas, los premios han recaído en los siguientes establecimientos:

• Premio al Pincho Creativo, dotado con 600 euros, para La Botánica, que obtuvo una puntuación de 4,89, destacando por su originalidad y propuesta gastronómica innovadora.
• Premio al Pincho Riojano, también dotado con 600 euros, para Café La Torre, con una puntuación de 4,50, en reconocimiento a la mejor elaboración basada en producto riojano.
• Premio al Pincho Popular, el más votado por el público participante, con un 18 % de los votos y un premio de 800 euros, para El Marquesito.

El concejal Pedro Abeytura agradece «la implicación de todos los establecimientos participantes, que han demostrado una vez más el alto nivel de la hostelería calceatense”, así como “la respuesta de los clientes, que no solo han disfrutado de las propuestas, sino que han participado activamente votando y dando vida al concurso”.

“Asimismo animo al conjunto del sector hostelero de la ciudad a sumarse a futuras ediciones, porque este tipo de iniciativas generan actividad, visibilidad y dinamización económica, beneficiando tanto a los profesionales como al conjunto de Santo Domingo de la Calzada”.

Compartir:
Etiquetassanto domingo de la calzada
Noticia anterior

Un Haro Deportivo «sin ritmo con el ...

Siguiente noticia

SIERRA SONORA VOLVERÁ A INUNDAR DE MÚSICA, ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible