Un Haro Deportivo «sin ritmo con el balón y movilidad en la gente de arriba» cae frente al Vianés (0-2)

Por Radio Haro
19 enero, 2026
El entrenador, Ander Santurde, lo tiene claro «tenemos que tratar de levantarnos cuanto antes».

