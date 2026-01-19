Radio Haro – Cadena Ser.

Haro guarda un minuto de silencio como señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Por Radio Haro
19 enero, 2026
Distintos concejales, encabezados por la alcaldesa, han secundado la convocatoria.

