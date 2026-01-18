La Rioja en alerta por nevadas en la Iberica

De acuerdo con el «Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)» de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se informa:

Fenómeno – Nevadas.

Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm.

Nivel: amarillo.

Ámbito geográfico: La Rioja (Ibérica riojana).

Hora de comienzo: 06:00 hora oficial del 18/01/2026.

Hora de finalización: 00:00 hora oficial del 19/01/2026.

Probabilidad: 40%-70%.

Comentario: Estos espesores se esperan por encima de 1300-1400 metros. El aviso continúa el día siguiente.