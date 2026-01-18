Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
La Rioja en alerta por nevadas en la Iberica

La Rioja en alerta por nevadas en la Iberica

Por Radio Haro
18 enero, 2026
0
0
nieve

De acuerdo con el «Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)» de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se informa:

Fenómeno – Nevadas.
Acumulación de nieve en 24 horas: 5 cm.
Nivel: amarillo.
Ámbito geográfico: La Rioja (Ibérica riojana).
Hora de comienzo: 06:00 hora oficial del 18/01/2026.
Hora de finalización: 00:00 hora oficial del 19/01/2026.
Probabilidad: 40%-70%.
Comentario: Estos espesores se esperan por encima de 1300-1400 metros. El aviso continúa el día siguiente.

Compartir:
Etiquetasnevadas
Noticia anterior

Tercera derrota consecutiva de OCISA Haro Rioja ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible