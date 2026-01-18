Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Tercera derrota consecutiva de OCISA Haro Rioja Vóley en un partido intenso frente a Emalsa (2-3)

Tercera derrota consecutiva de OCISA Haro Rioja Vóley en un partido intenso frente a Emalsa (2-3)

Por Radio Haro
18 enero, 2026
27
0

La marea azul vibró con su equipo en El Ferial con una de las mejores entradas de la temporada.

Compartir:
Etiquetasharo rioja voley
Noticia anterior

AUDIO – La tertulia de RADIO HARO

Siguiente noticia

La Rioja en alerta por nevadas en ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible