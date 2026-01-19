Radio Haro – Cadena Ser.

La Rioja se suma a la declaración de tres días de luto oficial en todo el país por las víctimas del accidente de Córdoba

Por Radio Haro
19 enero, 2026
La Rioja se suma a la declaración de tres días de luto oficial en todo el país, desde las 00 horas del día 20 hasta las 24 horas del día 22 de enero de 2026, durante las cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno de La Rioja y sus miembros mantienen su actividad de representación institucional y de servicio público participando en los actos oficiales durante estos días, eliminando de la agenda cualquier acto de celebración por respeto a las víctimas del accidente y sus familiares.

