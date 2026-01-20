Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Un herido en la colisión por alcance entre un autobús sin pasajeros y una furgoneta en la N-232

Un herido en la colisión por alcance entre un autobús sin pasajeros y una furgoneta en la N-232

Por Radio Haro
20 enero, 2026
49
0

Varios particulares informan a SOS Rioja de la colisión por alcance entre una furgoneta y un autobús que circulaban por la N-232, a la altura del punto kilométrico 438, en el término municipal de San Asensio. Tras la actuación de los medios intervinientes, indican que el autobús circulaba sin pasajeros y que únicamente ha sido trasladado el conductor de la furgoneta, un hombre de 60 años, al Centro de Salud de Haro.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

La Rioja se suma a la declaración ...

Siguiente noticia

AUDIO | `Haromas´ y el protagonismo de ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible