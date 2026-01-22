CCOO, CSIF y UGT denuncian que la Policía Local de Haro vuelve a prestar servicio con un solo agente durante el fin de semana

Los sindicatos aseguran que «la situación de la Policía Local de Haro ha dejado de ser una crisis puntual para convertirse en un problema estructural. Durante este fin de semana, la Jefatura ha vuelto a contar con un único agente de servicio en el turno de mañana, una situación de desprotección que ya se vivió de forma idéntica el fin de semana anterior.

Esta precariedad operativa se produce por la decisión de la alcaldesa y la concejala delegada de imponer un calendario de servicios a pesar de haber sido avisadas previamente de la ilegalidad de dicha medida. Lejos de buscar una solución consensuada, la Corporación ha seguido adelante con una imposición que vulnera la normativa vigente, dejando la seguridad de la ciudad y la integridad del propio agente en una posición de extrema vulnerabilidad.

A la falta de planificación habitual se suma un gravísimo incumplimiento en materia laboral. El equipo de Gobierno ha obligado a algún agente a a realizar turnos sin respetar el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas que establece estrictamente la legislación y la jurisprudencia, ignorando las advertencias recibidas sobre las consecuencias de esta práctica.

En una medida desesperada y de última hora, optaron por ofertar horas extraordinarias sin el margen de tiempo necesario para que la plantilla pudiera conciliar su vida personal. Para los representantes sindicales, esta convocatoria fue un «paripé» administrativo diseñado únicamente para intentar trasladar la responsabilidad de la falta de efectivos a los agentes, ocultando una gestión negligente que atropella los derechos de los trabajadores.

Lamentamos tener que denunciar por segunda semana consecutiva esta precariedad. A pesar de la gravedad de los hechos, la concejala delegada continúa durante más de un mes sin convocar formalmente a los representantes de los trabajadores a una reunión para solucionar el problema.

Esperamos que, de cara a la próxima semana, tras su regreso de FITUR, la corporación traiga finalmente soluciones reales y una convocatoria en firme que cumpla con la ley, ya que la prioridad es la seguridad de los vecinos y de los agentes, por encima de cualquier conflicto político», concluyen.