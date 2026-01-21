Radio Haro – Cadena Ser.

AUDIO | La AECC pone en marcha en Haro el servicio de psicólogo para enfermos de cáncer y familiares

Por Radio Haro
21 enero, 2026
El próximo 2 de febrero entrará en funcionamiento esta prestación en la oficina de la entidad, en el Viveros de Empresas.

