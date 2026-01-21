AUDIO | Haro celebra el Carnaval Popular 2026 con un programa para todos los públicos del 13 al 15 de febrero

El Carnaval Popular 2026 de Haro se celebrará del 13 al 15 de febrero con un gran desfile el sábado, importantes premios económicos para grupos y una línea específica de ayudas para fomentar la participación colectiva. La música, el color y la animación tomarán las calles de Haro el sábado 14 de febrero con un desfile que recorrerá el centro de la ciudad y contará con charangas, batucadas y pasacalles.

PROGRAMA DEL CARNAVAL POPULAR 2026

VIERNES 13 DE FEBRERO

19:00 horas: CARNAVAL INFANTIL, en la Plaza de la Paz*, con el espectáculo infantil “LA GUARDIANA DE LA LUZ Y EL DRAGÓN DE LA PERLA”, a cargo de la compañía KABAYLA ZINGARY. A continuación, VERBENA INFANTIL, a cargo de DISCOMÓVIL KROSSKO.

Durante el desarrollo de este carnaval se sortearán 10 premios de 50 euros en vales entre todos los niños disfrazados participantes.

19:30 horas: Reparto de CHOCOLATE para todos los niños participantes con la colaboración del COMITÉ DE FESTEJOS.

* NOTA VIERNES 13 DE FEBRERO: los actos del Carnaval Infantil se desarrollarán en el Frontón abierto de El Mazo, en caso de climatología adversa y siendo informado con la mayor antelación posible.

SÁBADO 14 DE FEBRERO

18:00 hs.: Concentración de grupos, en la calle Julián Fernández Ollero, (a la altura de cruce con calle San Millán de la Cogolla), donde se dará inicio el desfile, para a continuación desplazarse hasta la Plaza de la Paz.

18:30 hs.: Desfile de Carnaval por las siguientes calles: Plaza Castañares de Rioja, Calle La Ventilla, Calle Martínez-Lacuesta, Calle San Agustín, Plaza Florentino Rodríguez, Calle La Vega con finalización en la Plaza de la Paz.

En el desfile participarán los siguientes grupos: CENTRO JUVENIL, “PASACALLES ALEGRÍA” a cargo de LUMINA PERFORMANCES, HARTERAPHIA, BATU´KLANG BATUCADA, CHARANGA SIN JUICIO y CHARANGA GAZTE BERRI.

A la finalización del desfile se llevará a cabo la lectura del Pregón de Carnaval y la entrega de los premios del desfile entre todos los participantes, siendo estos los siguientes:

PREMIOS Y BASES DEL

CARNAVAL POPULAR 14 DE FEBRERO 2026

CATEGORÍAS Y PREMIOS*:

CATEGORÍA 1: Grupos de 20 o más personas

Cinco primeros premios de 250 euros cada uno de ellos.

CATEGORÍA 2: Grupos de 10 o más personas

Tres primeros premios de 200 euros cada uno de ellos

CATEGORÍA 3: Grupos de 6 a 9 personas

Un premio de 125 euros

CATEGORÍA 4: Grupos de 3 a 5 personas

Un premio de 100 euros

CATEGORÍA 5: Individual o pareja

Un premio de 75 euros

PREMIOS ESPECIALES*:

Se pueden acumular a cualquiera de las categorías anteriores, con un máximo de 2 premios en total a cada grupo participante.

PREMIO AL MEJOR DISEÑO: premio de 75 euros

PREMIO A LA MEJOR ANIMACIÓN: premio de 75 euros

PREMIO AL MEJOR DISFRAZ TEMÁTICA DEL VINO: premio de 100 euros.

AYUDAS A LA PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE 20 O MÁS PERSONAS*:

Se establece una partida total de 1.500 euros para ayuda a los grupos de 20 o más personas apuntados previamente en el Centro Municipal de Cultura que participen de la totalidad del desfile y que presenten estructura grupal tanto en diseño como en contenido.

La ayuda por grupo será de 100 euros, en el supuesto de que finalmente hubiesen más de quince grupos apuntados se repartirá la cantidad de 1.500 euros de manera proporcional entre todos ellos, no aumentándose la cantidad entregada en el supuesto de que se apunten menos grupos.

El Jurado Calificador podrá determinar que no son beneficiarios de la ayuda por no tener las características mínimas exigidas.

INSCRIPCIONES:

Para la correcta organización y desarrollo del desfile será obligatorio apuntarse previamente para todas las categorías excepto CATEGORÍA 5: (INDIVIDUAL O PAREJA), antes del día 6 de febrero, por correo electrónico a bibliotecapublica@haro.org o presentando la instancia de inscripción hasta esa fecha en el Centro Municipal de Cultura.

Para participar en la CATEGORÍA 5 (individual o pareja) se habilitará un punto de inscripción el propio día del desfile en la calle Julián Fernández Ollero, unión con la calle Hermanos Paternina García-Cid (a la altura del Registro de la Propiedad de Haro) desde las 17:30 hs, a las 18:00 hs.

OBSERVACIONES:

Las ayudas y premios quedarían sujetos en su caso a las correspondientes retenciones que sean aplicables, de la misma forma podrán ser entregadas de forma proporcional entre diversos miembros del grupo sí así se solicita.

La participación en este desfile-concurso es voluntario y supone la aceptación de la presentes bases, así como de las posibles decisiones que el Jurado pueda adoptar dependiendo del desarrollo final del desfile.

20:00 horas: DISCO MÓVIL KROSSKO, en la Plaza de la Paz.

21:00 horas: RONDA MUSICAL POR LA HERRADURA, a cargo de CHARANGA SIN JUICIO Y CHARANGA GAZTE BERRI.

23:00 horas: DISCO MÓVIL KROSSKO, en la Plaza de la Paz.



DOMINGO 15 DE FEBRERO

12:00 horas: PARQUE INFANTIL, a cargo de ESTUPENDO EVENTOS, en el Polideportivo del I.E.S. Manuel Bartolomé Cossío, con finalización a las 14:30 hs.

17:00 horas: PARQUE INFANTIL, a cargo de ESTUPENDO EVENTOS, en el Polideportivo del I.E.S. Manuel Bartolomé Cossío, con reparto de detalles a los niñ@s que asistan disfrazados.

19:30 horas: ENTIERRO DE LA SARDINA, en el Polideportivo del I.E.S. Manuel Bartolomé Cossío, para dar por finalizado el CARNAVAL 2026.