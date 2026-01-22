Educación invierte más de 370.000 euros en distintas obras de mejora del IES Rey Don García de Nájera

El centro dispone este curso de un nuevo porche sobre la cancha de baloncesto, que favorece su uso durante todo el año, así como la práctica deportiva en condiciones adecuadas.

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha visitado el Instituto de Educación Secundaria (IES) Rey Don García de Nájera, donde se han realizado distintas obras de mejora, con una inversión total de 372.006 euros, entre las que se encuentran la construcción de un porche en la pista deportiva del centro, la sustitución de carpinterías, una nueva instalación fotovoltaica y la adecuación de las instalaciones del taller de madera.

Galiana, acompañado del director general de Formación Profesional, Daniel Marín, y del director del IES Rey Don García de Nájera, Antonio Ramón Hernández Lobo, ha indicado que estas inversiones “responden al compromiso del Gobierno de La Rioja con la mejora continua de las infraestructuras educativas y con el bienestar del alumnado”.

Entre las últimas actuaciones ejecutadas en el centro, el consejero de Educación ha destacado la instalación de un nuevo porche sobre la cancha de baloncesto, lo que permitirá “el uso de la pista polideportiva durante todo el año, protegiendo al alumnado tanto de la lluvia como del sol y favoreciendo la práctica deportiva en condiciones adecuadas”.

Nueva cubierta sobre la cancha de baloncesto

El nuevo porche se ubica sobre la pista polideportiva del centro, en concreto cubre la cancha de baloncesto. Con unas dimensiones de 14,65 metros de ancho por 25,61 metros de largo, envuelve una superficie de 375 metros cuadrados. La cubierta se plantea con cuatro pórticos de pilares y jácenas metálicas y la cubrición está realizada con chapa prelacada perfilada. El coste total de la cubierta asciende a 141.032,43 euros.

Junto a esta mejora, a lo largo del año 2025 el IES Rey Don García también ha adecuado las instalaciones del taller de madera, con una inversión de 78.000 euros, y la instalación de placas fotovoltaicas en el centro, para la que se ha destinado 10.781 euros.

Además de estas obras, desde el año 2023 se está trabajando por fases en la sustitución de la carpintería de las fachadas del salón de actos, así como los alicatados de la planta primera del edificio principal. En total, se han destinado 142.192,7 euros, de los que 48.248,73 euros se ejecutaron a lo largo de 2025.

En el IES Rey Don García están matriculados este curso un total de 435 alumnos, de los que 200 estudian ESO, 58 Bachillerato y el resto FP. En concreto, 42 estudiantes de Grado Básico, 87 de Grado Medio y 48 de Grado Superior.