Radio Haro – Cadena Ser.

Últimas noticias
AUDIO | Desestimado el interés turístico internacional, las Jornadas Medievales de Briones buscan la declaración cultural inmaterial

Por Radio Haro
29 enero, 2026
67
0
Jornadas Medievales

Nos lo han contado desde la asociación organizadora. Este año las jornadas se desarrollarán los días 19, 20 y 21 de junio.

Etiquetasbrionesjornadas medievales
