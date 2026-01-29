POR LA RIOJA propone que el actual trazado del ferrocarril en La Rioja quede como motor turístico y de cercanías cuando se implante la Alta Velocidad

La formación regionalista exige que la Alta Velocidad circule por el País Vasco, siguiendo el trazado propuesto por el Ministerio de Transporte en 2028, “ya que en La Rioja no están previstas paradas y sí una grave afección a nuestros pueblos, nuestra economía y el paisaje”.

POR LA RIOJA propone que el actual trazado del ferrocarril en La Rioja quede como motor turístico y de cercanías, cuando se cree el recorrido de la Alta Velocidad. La formación regionalista reitera la Alta Velocidad debe de ser una oportunidad para La Rioja y no un nuevo problema. “El trazado de Alta velocidad debe ser -detalla el portavoz regionalista, Miguel Gómez Ijalba- el propuesto por el Ministerio de Transportes en 2018, que circulaba por el País Vasco -más rápido, más económico y con un trazado en línea recta-, dando servicio a Logroño, Haro y Calahorra”.

Gómez Ijalba precisa que “el actual trazado puede convertirse en una oportunidad única para vertebrar toda La Rioja con conexión ferroviaria y con interconexión turística entre las ciudades de nuestra región”.

El portavoz de la formación regionalista resalta que “en las últimas semanas se han hecho públicas denuncias de maquinistas y sindicatos ferroviarios sobre el deterioro de la red ferroviaria en La Rioja, problemas en el trazado y en los terrenos donde se ubica por el mal estado de trincheras, deslizamientos de tierra y terraplenes, que precisan de actuaciones de emergencia, que han llevado al Ministerio, Renfe y Adif a imponer limitaciones de velocidad”, Gómez Ijalba destaca que estos hechos evidencian que “el trazado actual no sólo adolece de falta de modernización, sino que plantea problemas estructurales que afectarían directamente a la seguridad y a la regularidad del servicio”. El portavoz regionalista apunta que “si se llegara a implantar la Alta Velocidad en el trazado riojano la velocidad estaría limitada a 60Km/h, por lo sinuoso del trazado y el estado del terreno”. Miguel Gómez Ijalba recuerda que “la Alta Velocidad exige trazados fluidos, rectos y estables, no corredores sometidos a restricciones constantes y a un mantenimiento correctivo permanente”.

En cambio, POR LA RIOJA sí cree que el actual trazado ferroviario cuenta con un interés vertebrador, pudiendo reconvertirse en un servicio de cercanías y motor turístico. El portavoz regionalista subraya que “Calahorra, Alfaro o Haro, cada una con sus atractivos turísticos y culturales únicos; de la historia romana, la colegiata, los sotos del Ebro, el Barrio de la Estación, la Estación Enológica, la cultura del ‘Rioja’, nuestros paisajes y medio natural, pueden quedar vertebrados a través del ferrocarril”.

Gómez Ijalba describe que “el actual trazado del ferrocarril atraviesa zonas de incalculable valor paisajístico, turístico y cultural, lo que supone una oportunidad para la creación de una conexión de cercanías y turística que acercaría las zonas de Calahorra, Alfaro Logroño y Haro entre sí”.

POR LA RIOJA considera que “no es posible permitir que la Alta Velocidad termine siendo un problema para La Rioja, afectando en su trazado a nuestra economía, a nuestros pueblos y nuestro paisaje, además, sin contar con paradas en nuestra región ni aporte nuevos servicios a los riojanos”.