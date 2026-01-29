El Ayuntamiento de Haro adjudica a OCISA la Fase II del proyecto de renaturalización de la ribera del Tirón

El Ayuntamiento de Haro ha adjudicado a OCISA el contrato de las obras correspondientes a la Fase II del proyecto de renaturalización de la ribera del río Tirón y conexión blanda entre el casco urbano y el Barrio de la Estación, una actuación incluida dentro del Plan “Haro Wine Tourism & Talent”.

La adjudicación se ha realizado tras la tramitación del expediente de contratación, al que ha concurrido una única oferta, que ha resultado adjudicataria del contrato.

El importe de la adjudicación asciende a 578.420,61 euros, con un precio base de 478.033,56 euros + IVA.

Este proyecto tiene como objetivo avanzar en la renaturalización del entorno del río Tirón, mejorar la conectividad sostenible entre el centro urbano y el Barrio de la Estación, y reforzar un modelo de ciudad más accesible, verde y alineada con el desarrollo turístico, cultural y económico vinculado al sector del vino.

La actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal del Plan “Haro Wine Tourism & Talent”, que persigue impulsar proyectos transformadores que refuercen la identidad de Haro como ciudad del vino, mejoren la calidad urbana y fomenten un desarrollo equilibrado y sostenible.

“Está resultando un inicio de año muy intenso en el que licitar las obras y avanzar con la ejecución de las mismas es una absoluta prioridad. La fase I del proyecto está bastante avanzada y durante los próximos meses se podrá empezar a ver la forma que tomará esta zona tan interesante de la ciudad”, ha concluido el concejal, Rafael García.