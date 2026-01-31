El Museo de La Rioja y la Casa Encantada de Briones se convierten en una invitación a experimentar, jugar y pensar el patrimonio

La propuesta incluye talleres familiares, actividades para jóvenes, encuentros, efemérides, el regreso del cluedo con ‘El Misterio de Torremuña’ y visitas guiadas en Logroño y Briones,

El Museo de La Rioja y el Museo Etnográfico–Casa Encantada de Briones desplegarán entre febrero y mayo una programación educativa y cultural concebida como una experiencia abierta a la ciudadanía, con actividades pensadas para que familias, escolares, jóvenes y público general no solo visiten el museo, sino que lo habiten, lo exploren y dialoguen con sus colecciones a través de formatos participativos, creativos y accesibles. La propuesta, impulsada por el Gobierno de La Rioja, ha sido presentada por el director general de Cultura, Roberto Iturriaga.

Durante la presentación, Iturriaga ha destacado que “esta programación refleja una manera de entender los museos como espacios vivos, abiertos a la ciudadanía y comprometidos con la educación, la inclusión y el pensamiento crítico”. Asimismo, ha señalado que “la diversidad de propuestas y públicos es una de las claves de esta agenda, que combina el rigor cultural con formatos participativos y accesibles”.

La programación se desarrolla en dos sedes de gestión directa del Servicio de Museos y Exposiciones de La Rioja y articula una oferta amplia que abarca talleres familiares, programas escolares, encuentros culturales, actividades para jóvenes, el regreso del exitoso cluedo ‘El Misterio de Torremuña’, visitas guiadas, acciones inclusivas y celebraciones vinculadas a efemérides culturales internacionales.

Familias: experimentar, crear y descubrir juntas

El programa familiar ‘Materiales orgánicos e inorgánicos’ propone una aproximación sensorial y creativa al museo a través de la experimentación con materiales poco habituales en el uso cotidiano, fomentando la participación conjunta de niños y adultos.

En el Museo de La Rioja, el taller de modelado de arcilla se celebrará el sábado 7 de marzo, a las 12:30 horas, y se vincula a la exposición ‘Barro, cuerpo y alma’, con obras del ceramista Rafa Pérez, permitiendo conocer técnicas cerámicas desde la práctica. Los talleres de fibras vegetales tendrán lugar los sábados 21 de marzo y 9 de mayo, a las 12:30 horas, centrados en la colección de etnografía y en el uso de materiales naturales y reciclados.

Este mismo taller de fibras vegetales se desarrollará en el Museo Etnográfico–Casa Encantada de Briones los domingos 22 de marzo y 26 de abril, a las 12:00 horas, adaptando la propuesta a las características de este espacio museístico.

Programa escolar: aprender a leer el mundo a través de los objetos

Bajo el título ‘¿Cómo nacen los objetos? Objetos II: La casa’, el museo consolida su línea educativa para centros, ampliando el trabajo con alumnado de Infantil, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Las piezas de la colección se convierten en punto de partida para comprender cómo los objetos hablan de formas de vida, necesidades, tecnología y cultura.

Las sesiones combinan visita participativa y trabajo creativo en el aula-taller, duran 90 minutos y se desarrollan en horario de mañana, a las 9:30 y 11:30 horas, adaptadas a cada nivel educativo y previa inscripción.

Infancia: campamento de Semana Santa en el museo

Además, hoy también se ha dado a conocer que el Museo de La Rioja incorpora a su programación un Campamento de Semana Santa, dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años, que se desarrollará del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril, en horario de 9 a 14 horas.

A lo largo de estas jornadas, los participantes descubrirán la colección del museo a través de actividades creativas y propuestas didácticas diseñadas para fomentar la curiosidad, la experimentación y el aprendizaje en un entorno cultural. Las inscripciones para participar en este campamento se abrirán a partir del 16 de marzo.

Encuentros: miradas contemporáneas sobre patrimonio y cultura

La programación abierta al público general incluye una serie de encuentros con profesionales de distintos ámbitos que invitan a descubrir el patrimonio desde perspectivas diversas. El sábado 14 de febrero, a las 12:30 horas, el geólogo Rubén Santos guiará ‘Paleourbana: los fósiles escondidos’, una visita por el entorno del museo para identificar restos fósiles integrados en la arquitectura urbana.

El sábado 28 de febrero, a las 12:30 horas, el maestro pastelero Paco Álvarez protagonizará ‘El arte de la gastronomía dulce’, una reflexión sobre la pastelería como patrimonio cultural inmaterial. A esta propuesta se suma ‘Pakistán: un lugar por descubrir’, el sábado 14 de marzo, a las 12:30 horas, en la que el profesor Waqas Akram acercará al público la cultura y las tradiciones de este país desde una perspectiva intercultural.

El sábado 18 de abril, a las 12:30 horas, el coleccionista Fernando Rodil ofrecerá el encuentro ‘Pasión por el cómic’, centrado en el valor cultural del cómic, el coleccionismo y su exhibición. La agenda de encuentros se cierra con un coloquio en torno a la educación, el sábado 23 de mayo, a las 12:30 horas, que reunirá a docentes de distintos niveles para reflexionar sobre su papel en un mundo en constante transformación.

Jóvenes: creatividad y orientación hacia el futuro

La programación dedica un espacio específico al público joven, de entre 16 y 30 años, con propuestas que combinan creatividad y orientación académica y profesional. El programa ‘Música en el museo’ invita a jóvenes creadores a enviar composiciones que podrán formar parte de la banda sonora del departamento didáctico de los museos, con el acompañamiento de un compositor profesional.

Por su parte, el ciclo ‘¿A qué te quieres dedicar?’ se desarrollará en tres sesiones, todas ellas a las 18:00 horas: música, el jueves 19 de febrero; arte y educación, el jueves 19 de marzo; y arquitectura, el jueves 7 de mayo. Cada encuentro ofrece información práctica sobre estudios, salidas profesionales y experiencias reales en estos ámbitos.

Visitas guiadas: redescubrir la colección

El Museo de La Rioja mantiene su programa de visitas guiadas participativas a la colección permanente, dirigidas al público general, que se celebran los viernes a las 18 horas y los sábados a las 11 horas, con excepción de determinadas fechas. Estas visitas proponen un recorrido dinámico y accesible por algunas de las piezas más significativas del museo.

A estas iniciativas se suma ‘El museo ambulante’, un programa de carácter inclusivo dirigido a asociaciones, hospitales, residencias y entidades sociales, que lleva experiencias artísticas y creativas fuera del museo, adaptándose a las necesidades de cada colectivo.

Efemérides: el museo como espacio de celebración

La agenda incorpora la celebración de distintas efemérides culturales. El Día Internacional de la Mujer se conmemorará el domingo 8 de marzo, a las 12:30 horas, con una actividad a cargo de la paquistaní Xanna Arooj, quien hablará de cultura, gastronomía, historia y religión de su país.

El Día Internacional del Libro tendrá lugar el jueves 23 de abril, a las 17:30 horas, con un homenaje a Bruno Munari a través del diseño de un libro inspirado en ‘I Prelibri’. Mientras que el museo se sumará a el Día Internacional de la Danza los días 25 y 26 de abril, con recorridos de danza por las salas del museo, a cargo de la bailarina riojana La Pera Danza, y el Día Internacional de los Museos, el sábado 16 de mayo, bajo el lema de 2026 del ICOM (Consejo Internacional de Museos) ‘Museos uniendo un mundo dividido’.

Otras actividades: vivir el museo desde el relato y el juego

La programación se completa con propuestas que apuestan por la experiencia y la narración como vías de acceso al patrimonio. La conferencia ‘Conde de Polentinos. Fotografía Estereoscópica’ se celebrará el 26 de marzo, a las 12 horas, en colaboración con el Instituto del Patrimonio Cultural de España, a cargo de los comisarios de la exposición.

Entre las actividades teatralizadas, la ruta ‘El Ñ elemento’ propone un recorrido familiar por las salas del museo en el que distintos personajes guían al público a través del humor y la ficción. La excelente acogida de esta propuesta ha vuelto a quedar patente, con todas las entradas agotadas nuevamente en tiempo récord.

Por su parte, el cluedo teatralizado ‘El misterio de Torremuña’ invita a los participantes a adentrarse en una historia de intriga y suspense: una experiencia nocturna en la que, entre pistas, escenas y personajes, deberán resolver un enigma recorriendo el museo. Esta actividad, dirigida a público mayor de 12 años —con menores acompañados—, se desarrollará en varios sábados entre febrero y junio, a las 19:45 horas, y está a cargo de la compañía riojana SAPO producciones. Las entradas para el cluedo están a la venta a través de la página web www.entradium.com.