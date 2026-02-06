La exposición ‘Historia de las Muñecas’ recauda 1.350 euros para la Asociación Contra el Cáncer

Ya ha finalizado la exposición ‘Historia de las Muñecas, el Mundo de Nancy’, que durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 ha recorrido los Santo Domingo de la Calzada y Haro. La muestra, con un claro carácter solidario, ha recaudado 1.350 euros que se destinarán a la Asociación Contra el Cáncer de La Rioja. Cerca de 3.000 personas han visitado la exposición.

`Historia de las muñecas: el mundo de Nancy” ha sido posible gracias a una colección particular de Marta Martínez Aguilar. Además, a través de la iniciativa solidaria de la propia coleccionista, se han recaudado un total de 1.350 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer, que serán entregados en los próximos días a la Junta Local de dicha entidad en Santo Domingo de la Calzada.

En la exposición se pudieron ver hasta 130 muñecas, la gran mayoría de ellas Nancy de Famosa, creada en 1968 por la empresa Fabricantes Agrupados de Muñecas de Onil, Sociedad Anónima; también hay varios ejemplares de Lucas (el amigo de Nancy), Lesly (la hermanita de Nancy) y Kika, una muñeca similar a Nancy, nacida a principios de los 70, y con la que se podía jugar con todos los vestiditos y complementos de Nancy.

En Haro, Juguettos Wadi Arum sorteó una Nancy Aitana entre las personas asistentes y la afortunada fue Susana Caño Ijalba.