Reducido número de muestras encontradas en la primera intervención, «lo que evidencia un comportamiento cívico mayoritario»

Se ha realizado en Haro la primera batida de recogida de muestras de heces caninas tras la implantación del sistema de ADN canino. En la actuación han participado miembros de la empresa ADN Canino SL, en colaboración con la Policía Local, recorriendo diferentes zonas ajardinadas del entorno de El Mazo, espacios especialmente concurridos por niños y adultos donde la presencia de excrementos supone un problema de higiene y convivencia.

Desde la empresa responsable del servicio han trasladado su satisfacción por el reducido número de muestras encontradas en esta primera intervención, lo que evidencia un comportamiento cívico mayoritario por parte de los propietarios de mascotas.

La concejala responsable del área, Natalia Villanueva, ha valorado positivamente estos primeros resultados y ha destacado que ya se aprecia una reducción de heces en la vía pública. Asimismo, ha recordado que la ciudadanía fue informada previamente de la realización de esta batida y que el Ayuntamiento continúa desarrollando acciones de concienciación en materia de tenencia responsable de animales.

Villanueva ha insistido en que la implantación del ADN canino no tiene un afán recaudatorio, pese a algunas interpretaciones erróneas. Como ejemplo, ha señalado que durante el mes de enero no se ha sancionado a los propietarios cuyos perros aún no estaban censados, sino que se les ha indicado la necesidad de censar a sus mascotas, reafirmando que el objetivo municipal es facilitar el cumplimiento de la normativa, no castigar.

En este sentido, ha destacado que durante la última semana se ha producido un incremento notable en el número de perros censados, y agradece a los propietarios que ya han realizado el análisis de ADN. La concejala ha subrayado que se trata de una medida que requiere un periodo de adaptación y ha mostrado su confianza en que, a lo largo de este primer trimestre del año, la mayor parte de los perros de Haro cuenten con su identificación genética.

La empresa también ha querido aclarar algunas dudas frecuentes planteadas por la ciudadanía, como las relativas a la placa identificativa con código QR. Cada animal dispone de una única placa; en caso de pérdida, se genera una nueva que invalida la anterior, no se pueden tener dos placas gemelas. Como recomendación práctica, se aconseja a los propietarios fotografiar la placa y llevarla en el teléfono móvil, de modo que pueda acreditarse la identificación del animal en caso de extravío o ausencia del distintivo.

Por último, se ha recordado que los resultados de esta medida se evaluarán a medio y largo plazo, mediante sucesivos muestreos que permitirán detectar las zonas con mayor problemática. El objetivo final es lograr una ciudad más limpia y fomentar un comportamiento responsable por parte de todos los propietarios de mascotas, en beneficio de la convivencia y la salubridad en Haro.