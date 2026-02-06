Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
El Ayuntamiento de Haro instala una marquesina en la parada de autobús del Cementerio

El Ayuntamiento de Haro instala una marquesina en la parada de autobús del Cementerio

Por Radio Haro
6 febrero, 2026
La alcaldesa, Guadalupe Fernández, ha señalado que «se trata de una actuación necesaria y muy demandada por los ciudadanos que cada vez hacen más uso del autobús urbano para llegar al cementerio, y sobre todo, en temporada de invierno se echaba mucho en falta».

