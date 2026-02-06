La mayoría de los vecinos de Casalarreina «rechazan» la cesión de las antiguas escuelas como recurso para la acogida de menores

A través de una nota de prensa, el Ayuntamiento de Casalarreina señala textualmente: «En relación con la información publicada en los últimos días en diversos medios de comunicación acerca de la posibilidad de destinar el inmueble municipal conocido como “Antiguas Escuelas” a un recurso de acogida de personas menores de edad, el Ayuntamiento de Casalarreina considera necesario trasladar a la ciudadanía una posición clara y oficial.

Este Ayuntamiento ha mantenido conversaciones con el Gobierno de La Rioja en el marco de una propuesta de cesión temporal de uso para albergar un número reducido de menores. En dichas conversaciones se plantearon, asimismo, posibles compensaciones e iniciativas de colaboración que resultan relevantes para Casalarreina, como la ejecución de actuaciones vinculadas al Centro de Día, la implantación de módulos de FP y otras alternativas de interés municipal.

En los últimos días se ha generado un intenso debate público, especialmente en redes sociales, con reacciones que evidencian una respuesta social de rechazo ante esa posibilidad. El Ayuntamiento entiende que la convivencia y la cohesión social han sido siempre un pilar fundamental de nuestro municipio y una responsabilidad institucional que debemos proteger por encima de cualquier otra consideración.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Casalarreina comunica:

1. Que declina la oferta del Gobierno de La Rioja para la cesión de las Antiguas Escuelas como recurso de acogida de menores, a pesar de la importancia que tenían —y tienen— para el municipio las compensaciones e inversiones que se estaban negociando.

2. Que esta decisión se adopta desde el deber de preservar la convivencia, evitar fracturas sociales y actuar con responsabilidad institucional en un asunto sensible que exige el máximo consenso.

3. Que el Ayuntamiento seguirá trabajando con el Gobierno de La Rioja y con otras administraciones para impulsar alternativas y mejoras que respondan al interés general de Casalarreina y a las necesidades del municipio y, sobre todo, los menores.

Casalarreina seguirá defendiendo una convivencia basada en el respeto, la serenidad y la responsabilidad pública. Y seguirá comprometida con un mundo más humano, donde todas las personas sean tratadas con dignidad», concluyen.