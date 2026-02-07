Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Dos heridos en la colisión de dos turismos en Haro

Por Radio Haro
7 febrero, 2026
Varios particulares informan de la colisión de dos turismos en el cruce de la N-124 con la LR-111, en el término municipal de Haro. Dos hombres, de 51 y 55 años, son trasladados al Centro de Salud de la ciudad jarrera.

