Ya está abierta la convocatoria para participar en el proyecto “1 Kilómetro de Arte” para el año 2026. “1 Kilómetro de Arte” es una iniciativa de carácter artístico en la que trabajan artistas, vecindario de Ventosa y peregrinos que desarrollan intervenciones que trasladan el arte al entorno rural, concretamente al tramo del Camino de Santiago que transcurre por el municipio riojano. Esta iniciativa acoge varias intervenciones artísticas de carácter permanente que se ubican en un kilómetro físico comprendido entre la confluencia del Camino Francés y la iglesia de San Saturnino.

El espacio para intervenir se encuentra situado en el Camino de Santiago, en la variante por el núcleo urbano de Ventosa y en todo el casco urbano de Ventosa. Se trata de un museo al aire libre en el que han participado hasta la fecha artistas como José Carlos Balanza, Olarte, Cenzano, Carlos Corres, Taller en blanco, Beatriz Carbonell o Andrea Arrieta, entre otros.

El plazo para presentar los proyectos está abierto hasta el 20 de marzo. El presupuesto para desarrollar las actividades y realizar la intervención artística es de 20.000 euros. Este concurso está abierto a personas mayores de edad que se dediquen a la creación artística, podrá ser obra individual o colectiva.

Propuestas

Las propuestas, tal y como indican las bases, deben cumplir una serie de requisitos: que las obras puedan estar relacionadas con Ventosa o con su pasado histórico; que guarden relación con el Camino de Santiago; que cuenten con la participación del vecindario, que se ubiquen en un espacio concreto y que sean confeccionadas con materiales duraderos y sostenibles.

El Ayuntamiento de Ventosa valora especialmente que sea un proyecto participativo, por tanto, la propuesta seleccionada deberá ser votada en redes sociales y de manera presencial con el objetivo de definir su diseño en la localidad.

Las personas interesadas pueden consultar las bases aquí: https://www.kilometrodelarte.org/wp-content/uploads/2026/02/CONCURSO-DE-IDEAS_2026_web_v1.pdf

El jurado de la convocatoria estará formado por la Comisión de “1 Kilómetro de Arte”, integrada por personas de la localidad con el asesoramiento de varios gestores culturales. La propuesta será ratificada por el Ayuntamiento de Ventosa.

En primer lugar, habrá una preselección en la que la Comisión elegirá varias propuestas para, posteriormente resolver la convocatoria. La selección se publicará el 20 de abril.

El calendario propuesto para esta edición determina que en mayo se presentará la intervención; entre el 25 y el 27 de julio tendrá lugar el Taller artístico coincidiendo con Santiago y la Semana Cultural de Ventosa; a finales de julio se votarán las propuestas; el 23 de agosto, coincidiendo con la celebración del Mercado del Trato, habrá un taller artístico; entre la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre se creará la intervención que se inaugurará la segunda quincena de septiembre o la primera de octubre.