El Ayuntamiento de Santo Domingo pondrá en marcha un curso de “Operaciones básicas de Electricidad y Fontanería”

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, a través de la Concejalía de Formación, Empleo y Desarrollo, pondrá en marcha un curso de “Operaciones básicas de Electricidad y Fontanería” con el objetivo de mejorar la cualificación profesional y las oportunidades de inserción laboral de la ciudadanía.

Esta acción formativa responde a la creciente demanda de profesionales cualificados en sectores estratégicos vinculados al mantenimiento de infraestructuras y a los servicios técnicos, así como a la necesidad de actualizar conocimientos y competencias prácticas adaptadas a las exigencias normativas y tecnológicas actuales. El programa combinará contenidos teóricos con metodologías prácticas, incluyendo ejercicios simulados, resolución de casos y aplicaciones reales orientadas al entorno profesional.

El curso será impartido por la entidad especializada Interalia Formación S.L., con una duración prevista de tres meses, entre abril y junio de 2026, y contará con certificación acreditada. La iniciativa se enmarca dentro de las políticas municipales de fomento de la empleabilidad y desarrollo de competencias profesionales.