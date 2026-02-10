Radio Haro – Cadena Ser.

Últimas noticias
AUDIO | Guadalupe Fernández, satisfecha con el resultado del `Carnaval del Vino 2026´

Por Radio Haro
10 febrero, 2026
La alcaldesa hace un balance positivo de la actividad en la que casi se coloca el cartel de «no hay billetes».

Etiquetascarnaval del vino
