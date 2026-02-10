Valdezcaray celebra su 50º aniversario con un programa de actividades «tras una temporada impulsada por la modernización de la estación»

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, el gerente de Valdezcaray, Carlos Pérez, y el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, han dado a conocer los actos organizados con motivo del 50.º aniversario de la estación de esquí y montaña de La Rioja, una efeméride que se celebrará el fin de semana del 21 y 22 de febrero con un programa de actividades deportivas y festivas abiertas a toda la ciudadanía.

Durante la presentación del programa, el consejero ha destacado que la conmemoración llega en una temporada que está siendo “francamente buena”, con un ambiente familiar y una amplia diversidad de públicos. “Valdezcaray es una magnífica estación para empezar a esquiar, pero también para quienes ya tienen experiencia y quieren disfrutar de una estación de cercanía”, ha señalado. En este sentido, ha detallado que más de 42.000 esquiadores han pasado ya por la estación esta temporada, “un dato especialmente significativo teniendo en cuenta que estamos todavía a comienzos de febrero”.

Asimismo, ha subrayado el intenso trabajo desarrollado en los dos últimos años, marcado por “una reestructuración total y la recapitalización de la empresa pública” y por el despliegue de un plan de inversiones en infraestructuras por parte del Gobierno de La Rioja. Así, ha continuado, “se han puesto los medios y estamos recogiendo ya los frutos”, en referencia, entre otros, a la mejora de los sistemas de innivación, la maquinaria pisa-pistas y la modernización de servicios como la venta telemática de forfaits o la gestión de alquileres, lo que está permitiendo ofrecer “mejores condiciones de nieve, mayor fiabilidad del servicio y una respuesta muy positiva del público”. Además, ha apuntado que en el ámbito profesional de otras estaciones de esquí españolas “ya se comenta que en Valdezcaray algo se está haciendo bien”, un reconocimiento que, a su juicio, “también contribuye a hacer marca Rioja”.

En relación con la gestión de la estación, el gerente de Valdezcaray, Carlos Pérez, ha señalado que el 50.º aniversario coincide con un momento especialmente positivo y ha detallado el programa preparado para esa celebración pone en valor el trabajo desarrollado por la plantilla, “que son quienes han hecho posible que hoy estemos aquí cumpliendo estos 50 años”.

Por su parte, el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, ha defendido que esta efeméride es también un ejercicio de memoria colectiva, ya que “es justo mirar atrás y reconocer a aquellos valientes impulsores que apostaron por la estación hace medio siglo, así como a quienes promovieron su ampliación hace 25 años y a quienes, en la actualidad, están garantizando su continuidad mediante nuevas inversiones”. En este sentido, ha destacado que los telesillas y el sistema de innivación artificial actuales “no tienen que envidiar en nada a otras estaciones”.

Bengoa ha incidido especialmente en el impacto económico de Valdezcaray en el municipio y en el conjunto del valle, señalando que el sector hostelero y de apartamentos turísticos de Ezcaray ha registrado “un mes de enero muy bueno”. Además, ha recordado que se trata del “único recurso propiamente de invierno de la Comunidad Autónoma”, lo que convierte a la estación en un elemento clave para la desestacionalización del turismo y para la generación de actividad en una época del año tradicionalmente más baja en visitantes.

La presentación ha servido también para repasar la trayectoria histórica de la estación desde sus inicios en la década de los setenta. Valdezcaray, situada en la Sierra de la Demanda a los pies del pico San Lorenzo, es la única estación de esquí de La Rioja y comenzó a funcionar de forma experimental en la temporada 1974–1975, siendo inaugurada oficialmente el 9 de abril de 1976. Desde entonces, ha evolucionado desde unos comienzos modestos hasta consolidarse como un referente del esquí en el Sistema Ibérico.

Asimismo, se ha contextualizado el proceso de modernización desarrollado en los últimos años, centrado en la mejora de infraestructuras, sistemas de innivación, maquinaria y servicios al usuario, con el objetivo de adaptar la estación a las exigencias actuales de seguridad, eficiencia y calidad, así como a un contexto climático cada vez más exigente.

Un fin de semana de deporte, celebración y tarifas reducidas

Los actos centrales del 50.º aniversario de Valdezcaray se desarrollarán durante el fin de semana del sábado 21 y el domingo 22 de febrero, con un programa de actividades deportivas, divulgativas y festivas tanto en la estación como en la localidad de Ezcaray.

Así, como ha anunciado el consejero, con motivo del aniversario, durante las dos jornadas del fin de semana se aplicará una tarifa reducida en el forfait, con precios de 22,5 euros para adultos y 15 euros para el público infantil, frente a las tarifas habituales de fin de semana.

El sábado 21 de febrero, la estación acogerá a lo largo de la jornada una competición de telemark, con posterior entrega de premios, así como una exhibición de saltos. Durante el día se habilitarán estands para el test de esquís y snowboard y se ofrecerá a los usuarios caldo y chocolate caliente en pistas. Durante la jornada se podrá disfrutar en la terraza solárium de diferentes pases musicales, cuya producción artística correrá a cargo del violinista Dani Hernando, la cantante Samantha Moon y los DJ’s Rae One y One Wave. La jornada culminará al anochecer con una bajada de antorchas de la escuela de esquí EPDI, prevista en torno a las 19 horas, tras la cual se dará margen para el descenso a Ezcaray, donde se celebrará un espectáculo de videomapping con un espectáculo pirotécnico sincronizado en la plaza del Ayuntamiento (Plaza de la Constitución) acompañado de una degustación como cierre de la jornada.

Por su parte, el domingo 22 de febrero la programación continuará en Valdezcaray con actividades vinculadas a los Juegos Deportivos de La Rioja, entrega de premios y animación en la terraza solárium, además de nuevas acciones de test de material y reparto de caldo y chocolate caliente.

Este programa conmemorativo pretende combinar la vertiente deportiva y lúdica de Valdezcaray con su dimensión social y territorial, reforzando el vínculo de la estación con Ezcaray y con el conjunto del valle del Oja. De esta forma, la estación de esquí riojana celebra medio siglo de historia reforzando su papel como referente del deporte de invierno en la región y como elemento clave de un modelo turístico que apuesta por la calidad y la integración con el entorno.