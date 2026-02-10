Roberto Frías, Viticultor del Año

El director de Viticultura del Grupo La Rioja Alta, S.A., distinguido por su trayectoria profesional en el informe anual de uno de los prescriptores internacionales más influyentes del vino español.

Roberto Frías Iruzubieta, director de Viticultura del Grupo La Rioja Alta, S.A., ha sido distinguido como «Viticultor del Año» en el Informe Rioja 2026 elaborado por Tim Atkin MW, uno de los prescriptores internacionales más influyentes del vino español.

Este merecido reconocimiento pone en valor una trayectoria profesional de más de tres décadas dedicada a la viticultura, así como una forma de entender el viñedo basada en el conocimiento técnico, el respeto por la tradición y una profunda vinculación con la tierra y el territorio gracias a una herencia vitícola que se remonta a generaciones.

Nacido en Cenicero en 1968, Roberto Frías es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Enología y Viticultura por la Universidad de La Rioja, ha desarrollado una sólida carrera profesional tanto en España como en el extranjero. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos de máxima responsabilidad técnica y vitícola en bodegas y grupos de referencia en denominaciones como Rioja, Ribera del Duero, Rías Baixas, Somontano, Penedès, Cava, Cigales, Arribes del Duero y Málaga, así como en Mendoza (Argentina).

Desde enero de 2013, Roberto Frías es Director de Viticultura del Grupo La Rioja Alta, S.A., donde coordina y define la estrategia vitícola de las bodegas La Rioja Alta, S.A. y Torre de Oña en la D.O.Ca. Rioja, Viñedos y Bodegas Áster en la D.O. Ribera del Duero y Lagar de Fornelos en la D.O. Rías Baixas, integrando criterios de sostenibilidad, precisión técnica y respeto al viñedo como eje central de la calidad de los vinos del grupo.

Más allá de su faceta profesional, Frías mantiene un vínculo personal y emocional con la viticultura. Junto a su padre, cuida una pequeña explotación familiar de 5,5 hectáreas de viñedo en Cenicero, heredada de sus antepasados. “Trabajar las mismas vides que cultivaron mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos, y aprender de una viticultura ancestral transmitida de generación en generación, es un auténtico privilegio”, señala.

El reconocimiento del Master of Wine Tim Atkin como Viticultor del Año destaca no solo la excelencia técnica de Roberto Frías, sino también una manera de entender la viticultura como equilibrio entre ciencia y tradición, entre innovación y respeto por el viñedo, valores que forman parte del ADN de La Rioja Alta, S.A.