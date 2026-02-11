Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
AUDIO | El najerino Carmelo Betolaza e Irene Jadraque ganan el XIII Premio de Fotoperiodismo de La Rioja organizado por el Parlamento regional y la AiG

AUDIO | El najerino Carmelo Betolaza e Irene Jadraque ganan el XIII Premio de Fotoperiodismo de La Rioja organizado por el Parlamento regional y la AiG

Por Radio Haro
11 febrero, 2026
147
0

La presidenta de la Cámara autonómica ha destacado «la valiosa aportación de los fotoperiodistas riojanos para construir y preservar la memoria colectiva de La Rioja».

Compartir:
Etiquetasparlamento
Noticia anterior

Roberto Frías, Viticultor del Año

Siguiente noticia

AUDIO | La jarrera Lorena Aduna expone ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible