Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
AUDIO | La jarrera Lorena Aduna expone en Vitoria su obra `Cuerpos de barro en movimiento´

AUDIO | La jarrera Lorena Aduna expone en Vitoria su obra `Cuerpos de barro en movimiento´

Por Radio Haro
11 febrero, 2026
221
0

A partir de una investigación teórica y práctica sobre el torno alfarero, Lorena Aduna «analiza su transformación de herramienta utilitaria a dispositivo de exploración artística. Influenciada por referentes como Edmund de Waal o Alexander Calder, entiende la cerámica como un campo expandido donde la forma, el gesto y la estructura dialogan con el espacio».

Compartir:
Etiquetaslorena aduna
Noticia anterior

AUDIO | El najerino Carmelo Betolaza e ...

Siguiente noticia

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible