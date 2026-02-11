El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada organiza varios cursos gratuitos, tanto presenciales como online

Dos Cursos presenciales, uno en horario de mañana y otro de tarde, de Operador de Carretillas Elevadoras y Manejo de traspaleta eléctrica y manual Normativa UNE. Estos dos cursos, para 26 personas, se completó a las dos horas de abrir su inscripción, por lo que las Concejalías se plantean la posibilidad de organizar otro más adelante.

Dos Cursos presenciales de Inteligencia Artificial Básico y Avanzado orientado al Negocio. Ambos en horario de mañana y tarde, adaptados a los horarios comerciales, hosteleros, Pymes para que titulares y trabajadores puedan acudir. En estos, también un primer grupo de tarde se ha completado, por lo que se ha abierto un segundo grupo para que nadie interesado/a quede fuera.

– El primero desde un nivel elemental, dando a conocer en qué consiste la IA, como funciona y diferentes herramientas y aplicaciones para usarla, todo ello en el contexto del grupo de participantes, usando ejemplos útiles para el día a día.

– El segundo, desde un nivel más avanzado, para conocer cuáles son las ventajas y limitaciones de las versiones gratuitas de cada una de ellas (ChatGpt, Gemini, Grok, Deep Seek, NotebookLM… usar distintas herramientas de I.A. y comparar resultados, formular mejores preguntas y prompts, aplicar la I.A. para resolver problemas, dentificar errores y comprender por qué ocurren respuestas inadecuadas, gestión de documentos (resúmenes, traducciones..), creación y manipulación de imágenes, generación de videos cortos.

Un curso Presencial de formación en Habilidades y Competencias laborales para favorecer la inserción laboral de desempleado/as en situación de doble vulnerabilidad. En horario de mañana, tres días a la semana, 4 horas día.

Un curso Presencial de Electricidad Básica de 80 horas, con teoría y práctica. 2 días semanales, 4 horas diarias. Dirigidos a personas desempleadas en situación de doble vulnerabilidad. Al finalizar, si se aprueba, lo/as alumno/as podrán solicitar su convalidación oficial en el Gobierno de La Rioja como parte de Certificado de Profesionalidad.

Un curso Presencial de Fontanería Básica de 140 horas, con teoría y práctica. 3 días semanales, 4 horas diarias. Al finalizar, si se aprueba, lo/as alumno/as podrán solicitar su convalidación oficial en el Gobierno de La Rioja como parte de Certificado de Profesionalidad

Además, a través de la Escuela Virtual Gratuita del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, dirigida a tod@s los vecin@s mayores de 16 años empadronados en la localidad y pueblos de la comarca, se ofrece la oportunidad de formación online gratuita en más de 500 cursos. Las inscripciones se solicitan a través de la página web del Consistorio https://www.santodomingodelacalzada.org/