El PSOE pide la comparecencia del consejero de Cultura en el Parlamento para que aclare el proceso de restauración de las murallas de Santo Domingo

Los diputados Ricardo Velasco y Ana Belén Martínez, junto con Beatriz Salas, portavoz del Grupo Socialista en el ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, «han mantenido una reunión de trabajo con la Comisión pro-restauración de las murallas de Santo Domingo de la Calzada. En ese encuentro, desde esta Comisión se ha trasladado la preocupación porque no se está ejecutando el convenio firmado por el Gobierno de la Rioja y el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada para restaurar el torreón nº12.

Desde el Grupo Socialista, ante esta falta de compromiso político por parte de ambas administraciones para afrontar el problema, hemos venido realizando solicitudes de información, preguntas escritas y hemos presentado varias enmiendas a los presupuestos de La Rioja. Y junto a todo esto, el PSOE ha solicitado la comparecencia del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, para que explique la situación del proceso de restauración del torreón nº 12 del complejo amurallado de Santo Domingo de la Calzada. Además, el Grupo Socialista va a registra una Proposición no de Ley en el Parlamento sobre esta cuestión.

También, el Grupo Municipal Socialista en el ayuntamiento de la localidad ha realizado diversas iniciativas, como solicitar el acceso al expediente, así como diferentes ruegos y preguntas. El PSOE de Santo Domingo va a presentar, además, una moción ante el pleno municipal.

El Partido Socialista considera que es urgente acometer la actuación sobre el torreón 12 y continuar con la restauración de las murallas de Santo Domingo, tal y como se hizo en periodos anteriores con corporaciones socialistas. Es el caso de los torreones de las calles Sor María de Leiva, Avda. Calahorra y Avda. de Burgos, restaurados entre los años 2006 y 2009 y de los paños del nuevo Parque del Peregrino y de la parte trasera del antiguo Juzgado de Paz.

Además, durante la pasada legislatura se redactó el proyecto para la consolidación de tres torreones (nº 12, 16 y 18) y dos lienzos del tramo de muralla en Avenida de Burgos de Santo Domingo de La Calzada. Este es el tramo más dañado y requiere de una intervención urgente».