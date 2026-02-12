Radio Haro – Cadena Ser.

Fallece José Ignacio Asenjo, concejal del Ayuntamiento de Haro durante 34 años

Por Radio Haro
12 febrero, 2026
Fue responsable de la cartera de Hacienda del Consistorio jarrero y primer teniente de alcalde durante los mandatos de Patricio Capellán. 34 años estuvo como edil del Ayuntamiento de Haro y fue portavoz del grupo municipal del PP, primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Turismo.

