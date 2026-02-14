La Sala de Armas de Haro hace un balance positivo del inicio de su año competitivo

El año competitivo ha comenzado «con una dinámica muy positiva para la Sala de Armas de Haro, consolidando el trabajo previo realizado. Los tiradores jarreros han demostrado un gran estado de forma en las primeras citas del calendario, afrontando los retos nacionales y regionales con solidez y una notable progresión en su nivel de esgrima.

Torneo nacional de ranking cadete (Palencia)

El pasado 24 de enero, el club se desplazó a Palencia para disputar el Torneo Nacional de Ranking Cadete, evento que cerró la temporada nacional para dicha categoría. La Sala de Armas de Haro estuvo representada por Rodrigo González, Erik Barna, Manuel Fresno, Rafael González y David Achirus.

Es importante destacar la participación de Rafael González y David Achirus, quienes, a pesar de pertenecer a la categoría M15 (Infantil), compitieron en una categoría superior.

Resultados en la fase de clasificación (poules):

• Manuel Fresno: Logró una victoria.

• Erik Barna: Finalizó con 4 victorias.

• Rodrigo González: Sumó 3 victorias en esta fase.

• Rafael González y David Achirus: No consiguieron superar la ronda inicial de poules debido a la alta exigencia del torneo.

Tras las eliminatorias directas, los tiradores jarreros quedaron fuera de la competición, aunque mostraron una actitud mucho más suelta y competitiva que en la cita previa de Alcobendas.

I Jornada de Juegos Deportivos de La Rioja

El pasado fin de semana se celebró la primera jornada de los Juegos Deportivos regionales en las categorías Infantil y Cadete.

• Categoría Infantil: Rafael González se proclamó vencedor de la prueba.

• Categoría Cadete: La final fue disputada íntegramente por miembros del club, con victoria para Rodrigo González frente a Erik Barna.

• Categoría Junior:

• Erik Barna alcanzó la tercera posición.

• Rodrigo González obtuvo el segundo puesto tras caer en la final ante el tirador logroñés Víctor Rodríguez.

Desde la Sala de Armas de Haro manifiestan sentirse muy orgullosos del desempeño y la actitud mostrada por sus tiradores en este arranque de temporada. El club confía plenamente en que, en las siguientes competiciones, los deportistas sigan mejorando su técnica y resultados, dejando el listón jarrero cada vez más alto en el panorama de la esgrima», concluyen.