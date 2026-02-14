AUDIO | El Hotel Palacio de los Ángeles en Haro oferta 38 habitaciones y 10 residencias en un edificio anexo

La gestora hotelera catalana Majestic Hotel Management abrirá el próximo mes de marzo el Hotel Palacio de los Ángeles en Haro. El establecimiento, de cinco estrellas gran lujo, está ubicado en el palacio barroco del siglo XVIII, en la céntrica Plaza de la Cruz.

El proyecto, que se integra en la «exclusiva colección» The Leading Hotels of the World, está diseñado por Trenchs Studio y «fusiona la arquitectura original con un interiorismo moderno y minimalista enfocado al confort y la conexión con el territorio».

El establecimiento cuenta con 38 habitaciones de diseño contemporáneo y un edificio anexo que alberga 10 residencias con capacidad para hasta 6 personas, «pensadas para estancias más largas, familias o simplemente para aquellos que buscan mayor amplitud e independencia durante su estancia».

La propuesta gastronómica se ofrecerá en un restaurante que se llamará `VENTILLA´ y que correrá a cargo de los hermanos Carlos e Ignacio Echapresto (Venta Moncalvillo), galardonados con dos estrellas Michelin, una estrella verde y dos soles Repsol.

La oferta hotelera se completa con un Wine Bar; una terraza ajardinada con piscina climatizada para huéspedes; ‘El Calado’, un espacio subterráneo de piedra dedicado originalmente al almacenamiento de vino; y la biblioteca ‘The Palace Library’.