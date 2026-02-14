La Rioja en fase de preemergencia ante la previsión de crecida del Ebro

Según el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante Inundaciones (INUNCAR), desde el CECOP SOS-Rioja se declara la fase de preemergencia. El director del plan en esta situación operativa es el Técnico de Protección Civil de guardia.

El motivo de esta declaración es la previsión de crecida del río Ebro en su tránsito por La Rioja y la intensificación de vigilancia del resto de ríos de la Comunidad.