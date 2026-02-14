El último episodio de fuertes vientos deja 23 incidencias principalmente en La Rioja Baja
Finalizado el aviso de nivel amarillo por vientos iniciado el pasado 13 de febrero, en el CECOP SOS-Rioja se han registrado un total de 23 incidencias en el conjunto de la comunidad.
La mayoría de los avisos han estado relacionados con los efectos habituales asociados a este tipo de fenómenos meteorológicos, como la posible caída de chapas, vallas publicitarias, antenas de televisión, farolas, árboles, y otros elementos a la vía pública. La mayor parte de las incidencias se han concentrado en la capital riojana y alrededores.
Asimismo, se han atendido diversas incidencias en carreteras por desprendimientos de piedras, todas ellas localizadas en La Rioja Baja, concretamente en los municipios de Munilla, Calahorra, Pradejón y Alcanadre.
El incidente de mayor relevancia se ha producido en el municipio de Quel, donde se desprendió una fachada. Como medida preventiva, varias viviendas fueron desalojadas y un total de 15 personas fueron realojadas en casas de familiares y en el albergue municipal.
Para la gestión y resolución de estas incidencias se ha movilizado y/o alertado a Bomberos del CEIS Rioja, Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, personal de Mantenimiento de Carreteras, Guardia Civil, Policía Nacional y a las diferentes Policías Locales de los municipios afectados.
Los datos más significativos de viento (km/h) registrados en las estaciones meteorológicas de SOS Rioja han sido: Ventrosa (122,4), Arnedillo (114,8), Ocón (108), Anguiano (100), San Román de Cameros (95).